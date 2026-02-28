Англія

Ліверпуль влаштував гольову перестрілку з Вест Гемом

Третя поспіль "суха" перемога в чемпіонаті у команди Арне Слота не вийшла, але вдала серія продовжилась до чотирьох матчів у всіх турнірах.

Ліверпуль — Вест Гем, Getty Images