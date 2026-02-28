Третя поспіль "суха" перемога в чемпіонаті у команди Арне Слота не вийшла, але вдала серія продовжилась до чотирьох матчів у всіх турнірах.
Ліверпуль — Вест Гем, Getty Images
28 лютого 2026, 19:03
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ліверпуль — Вест Гем 5:2
Голи: Екітіке, 5, ван Дейк, 24, Мак Аллістер, 43, Гакпо, 70, Дісасі, 83 (авт.) — Соучек, 49, Кастельянос, 75
Ліверпуль: Аліссон — Гомес (Фрімпонг, 77), Конате, ван Дейк, Керкез — Гравенберх (Ньйоні, 86), Мак Аллістер — Салах, Собослаї, Гакпо — Екітіке (Нгумоа, 77).
Вест Гем: Германсен — Ван-Біссака, Мавропанос, Дісасі, Діуф (Маєрс, 90) — Магасса (Траоре, 76), Соучек (Канте, 90), М. Фернандеш — Боуен, Саммервіллл — Кастельянос.
Попередження: Гакпо, Собослаї — Магасса, Кастельянос, Саммервілл