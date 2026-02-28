Німеччина

Солер забив переможний мʼяч.

Реал Сосьєдад мінімально здолав Мальорку (1:0) Команда з Країни Басків виглядала цікавіше в обох таймах, завдяки чому справедливо перемогла. На 36-й хвилині гри Солер з одинадцятиметрової позначки розстріляв воротаря.

Завдяки перемозі Сосьєдад продовжує боротьбу за єврокубки. Наразі команда посідає 7-му сходинку, маючи у своєму активі 35 очок. «Мальорка» залишається в зоні вильоту з 24 пунктами.

Мальорка - Реал Сосьєдад 0:1

Гол: Солер, 36

Мальорка: Роман — Маффео (Морей, 79), Вальєнт, Раїльйо, Мохіка — Дардер, Маскарель (Морланес, 79), Кошта (Льябрес, 84) — Джозеф (Лувумбу, 69), Мурікі, Віргілі (Пратс, 84)

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру, Субельдія, -, Гомес — Гедеш, Горрочатегі (Еррера, 84), Турр'єнтес, Захарян (Барренечеа, 63) — Оярсабаль, Солер (Сучич, 63)

Попередження: Арамбуру, Горрочатегі