Поєдинки місцевої Прем'єр-ліги відкладено на невизначений термін.

Міністерство спорту та культури Ізраїлю ухвалило рішення про екстрене призупинення всіх спортивних змагань, турнірів та культурних подій на території держави. Відповідно до офіційної заяви відомства, ці обмеження діятимуть "до особливого розпорядження".

Такі заходи продиктовані серйозною військовою ескалацією в регіоні. Напередодні Міністерство оборони Ізраїлю заявило про завдання військового удару по території Ірану. Через високий ризик дій у відповідь у країні було негайно запроваджено режим надзвичайного стану, а повітряний простір повністю закрито для цивільної авіації.

Війна паралізувала всі внутрішні спортивні першості. Зокрема, керівництво ізраїльського футболу повідомило, що всі поєдинки 25-го туру місцевої Прем'єр-ліги офіційно перенесено на невизначений термін. Уболівальникам та командам залишається чекати на стабілізацію ситуації та подальші вказівки від влади.