Команда Ганса-Дітера Фліка знову була небезгрішною в обороні, але її атака значно переважала.
Барселона — Вільярреал, Getty Images
28 лютого 2026, 19:17
Барселона — Вільярреал 4:1
Голи: Ямаль, 28, 39, 70, Левандовські, 90+1 — Гує, 49
Барселона: Ж. Гарсія — Кунде, Кубарсі, Е. Гарсія, Бальде — Берналь (Араухо, 67), Фермін — Ямал (Бардагжі, 73), Ольмо (Педрі, 58), Рафінья (Рашфорд, 73) — Торрес (Левандовські, 67).
Вільярреал: Жуніор — Моуріньйо, Наварро, Вейга, Кардона (А. Гонсалес, 90) — Пепе (Олувасеї, 84), Комесанья (Парехо, 80), Гує, Молейро (Педраса, 68) — Перес (Б'юкенен, 68), Мікаутадзе.
Попередження: Берналь, Рафінья — Педраса