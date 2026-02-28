Англія

Колишній захисник червоних дияволів поділився важкими спогадами про адаптацію в Манчестері, щоденні поїздки потягом до Лондона та складні стосунки з Еріком тен Гагом.

Колишній захисник Манчестер Юнайтед Аарон Ван-Біссака, який влітку 2024 року повернувся до Лондона, підписавши контракт із Вест Гемом, дав дуже відверте інтерв'ю виданню The Daily Mail. Футболіст розповів про те, наскільки важко йому давався перехід до манкуніанського гранда у 2019 році за 50 мільйонів фунтів стерлінгів, та з якими психологічними проблемами він зіткнувся.

Залишивши рідний Лондон, друзів та родину, Ван-Біссака виявився абсолютно не готовим до самостійного життя на новому місці. Туга за домом була настільки сильною, що футболіст вдавався до відчайдушних кроків.

"Коли я переїхав до Юнайтед, я дуже сумував за домом, особливо за родиною та друзями. Після тренувань я майже щодня сідав на потяг до Лондона. Це всього дві години їзди, але це все одно велике навантаження. Зрештою це стало настільки виснажливим, що я зрозумів: треба зупинитися," — зізнається Аарон.

Після того як щоденні поїздки припинилися, захисник зіткнувся з новою проблемою — тотальною самотністю.

"Більшість днів я просто сидів удома сам, грав у PlayStation, поки не наставав час спати. Мені було дуже важко. Напевно, це був мій найнижчий емоційний стан," — згадує гравець свій найскладніший етап у кар'єрі.

Ще одним випробуванням для футболіста став прихід на тренерський місток Еріка тен Гага у 2022 році. Нідерландський фахівець одразу повідомив Ван-Біссаці, що не розраховує на нього. Але коли гравець спробував знайти новий клуб, тренер раптово заблокував його трансфер.

"Я не міг цього зрозуміти. Це було дуже важко психологічно, бо я не знав, що маю робити далі. Я просто опустив голову і сказав собі: продовжуй тренуватися. Зрештою, ситуація змінилася на краще, я розвинувся тактично, адже цього хотів тренер," — розповів Ван-Біссака.

Попри всі труднощі, захисник вдячний за свій досвід у Манчестері (за 5 сезонів він виграв Кубок ліги та Кубок Англії, зігравши 190 матчів в АПЛ). Проте зараз, захищаючи кольори лондонського Вест Гема, він почувається набагато щасливішим. Відсутність шаленого тиску медіа, який є невіддільною частиною виступів за МЮ, та повернення до рідного середовища пішли йому на користь.

"У Вест Гемі все не так напружено... Я дуже задоволений тим, як ідуть справи. Ви, напевно, бачите це по усмішці на моєму обличчі щодня. Я і граю тепер з усмішкою," — підсумував 26-річний захисник.

Наразі Вест Гем Аарона Ван-Біссаки бореться за виживання в АПЛ. Після 28 турів молотобійці посідають 18 сходинку, маючи у своєму активі 25 пунктів.