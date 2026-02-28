Англія

Вражаючі голи, камбеки та драматичні моменти в двох матчах 28-го туру АПЛ.

Вболівальники отримали феєрію забитих м’ячів: у кожному з двох матчів інтрига вирішувалася яскравими голами та ефектними комбінаціями.

Евертон здобув важливу виїзну перемогу над Ньюкаслом у 28-му турі Англійської Прем’єр-ліги – 3:2.

Гості відкрили рахунок уже на 19-й хвилині: Джарред Брантвейт замкнув передачу партнерів і вивів Ірисок уперед. Ньюкасл швидко відповів – Джейкоб Ремзі зрівняв рахунок, проте через дві хвилини Евертон відновив перевагу другого голу.

У другому таймі інтрига зберігалася до останніх хвилин. На 82-й хвилині Джейкоб Мерфі вдруге зрівняв рахунок для Ньюкасла, але одразу ж Евертон вийшов уперед завдяки Баррі – 3:2.

Український захисник Віталій Миколенко провів свій 26-й матч за клуб у сезоні та відіграв увесь поєдинок.

Після цієї перемоги Евертон набирає 40 очок і піднімається на восьме місце в турнірній таблиці.

Ньюкасл Юнайтед — Евертон 2:3

Голи: Ремзі, 32, Мерфі, 82 - Брентвейт, 19, Бету, 34, Баррі, 83

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Тріпп'єр (Вісса, 75), Тіав, Берн, Голл — Ремзі (Віллок, 46), Тоналі, Жоелінтон — Еланга (Барнс, 56), Вольтемаде (Мерфі, 56), Гордон (Осула, 86)

Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гує, Гарнер — Ндіає, Дьюзбері-Голл (Кін, 89), Макніл (Армстронг, 81) — Бету (Баррі, 74)

Попередження: Віллок, Голл, Берн, Голл — Гарнер, Баррі

Бернлі на своєму полі зазнав поразки від Брентфорда з рахунком 3:4 у 28-му турі Англійської Прем’єр-ліги.

Матч розпочався вдало для гостей: вже до 34-ї хвилини Брентфорд вів 3:0 після голів Міккеля Дамсгарда, Ігора Тіаго та Кевіна Шаде. Бернлі вдалося скоротити відставання перед перервою завдяки автоголу Мікаеля Кайоде.

Другий тайм перетворився на справжню феєрію: Джейдон Ентоні та Зіан Флеммінг зуміли зрівняти рахунок 3:3, обидва рази асистував Ганнібал Межбрі. Проте в компенсований час Дамсгард оформив дубль і приніс Брентфорду перемогу 4:3. Бернлі спробував відповісти, однак гол Ешлі Барнса був скасований після перегляду VAR.

У стартовому складі Брентфорда вийшов український півзахисник Єгор Ярмолюк, який провів на полі 73 хвилини і був замінений на Джордана Гендерсона.

Бернлі — Брентфорд 3:4

Голи: Кайоде (аг), 45+3, Ентоні, 47, Флеммінг, 60 - Дамсгор, 9, 90+3, Тьяго, 25, Шаде, 34

Бернлі: Дубравка — Ворролл, Естев, Гамфріс — Лоран (Угочукву, 46), Ворд-Праус (Флорентіну, 75), Межбрі (Чауна, 84), Пірес Сілва — Брун Ларсен (Фостер, 46), Ентоні — Флеммінг (Барнс, 90)

Брентфорд: Валдімарссон — Кайоде, Аєр, Ван ден Берг, Генрі — Ярмолюк (Гендерсон, 73), Єнсен — Уаттара (Донован, 72), Дамсгор, Шаде (Льюїс-Поттер, 73) — Тьяго

Попередження: Гамфріс, Барнс — Тьяго, Ярмолюк