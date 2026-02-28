Англія

Семеньйо приніс Манчестер Сіті перемогу над Лідсом

Команда Хосепа Гвардіоли знову наблизилась до лондонського Арсеналу на відстань у два залікових бали в чемпіонських перегонах.

Лідс — Манчестер Сіті, Getty Images