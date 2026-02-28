Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Лідс — Манчестер Сіті 0:1
Гол: Семеньйо, 45+2

Лідс: Дарлоу — Богл (Джеймс, 75), Джастін (Піру, 87), Родон (Бійол, 87), Стрейк, Гудмундссон — Штах, Ампаду, Груєв (Ньйонто, 76), Ааронсон (Нмеча, 66) — Калверт-Льюїн.

Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунес, Діаш, Геї, Аїт-Нурі — Родрі — Шеркі (Аке, 87), Сілва, О’Райлі (Рейндерс, 70) — Мармуш (Савіо, 68), Семеньйо.

Попередження: Доннарумма, Аїт-Нурі, Савіо