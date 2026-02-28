Німеччина

18-річний український форвард вийшов на заміну у виїзному матчі проти Боруссії Менхенгладбах.

18-річний український нападник Дмитро Богданов провів свій перший офіційний матч у Бундеслізі за берлінський Уніон Берлін. Це сталося у рамках 24-го туру німецького чемпіонату у виїзному поєдинку проти Боруссії Менхенгладбах, який завершився мінімальною поразкою берлінців з рахунком 0:1.

Богданов вийшов на заміну в компенсований час гри – на 90+5 хвилині. Для молодого футболіста це був дебют у елітному дивізіоні Німеччини, після того як він уже мав досвід у складі основної команди у Кубку Німеччини. У жовтні він з’явився на полі в матчі 1/16 фіналу проти Армінії (2:1), де відзначився результативною передачею на переможний гол у овертаймі.

Дмитро перейшов до Уніона Берлін у серпні минулого року, раніше виступаючи за Динамо Дрезден. На даний момент команда посідає 10-е місце в турнірній таблиці Бундесліги та готується до наступного матчу проти Вердера, який відбудеться 8 березня.