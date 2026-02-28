Англія

Зірковий норвежець не зможе зіграти у своєму рідному місті.

Манчестер Сіті зазнав серйозної кадрової втрати напередодні виїзного поєдинку проти «Лідс Юнайтед». Головна ударна сила команди Ерлінг Голанд не потрапив до заявки на матч, який мав стати для нього особливим — гра пройде на Елланд Роуд, у місті, де народився норвезький форвард.

Головний тренер чемпіонів Англії Пеп Гвардіола заспокоїв уболівальників, пояснивши, що пошкодження гравця не носить критичного характеру:

Два дні тому на тренуванні у нього були деякі проблеми та невелика травма. Це не велика проблема, але він не готовий до сьогоднішнього дня. У нас немає одного найкращого нападника, тому ми гратимемо з іншим найкращим нападником", — заявив Пеп.

У поточному сезоні Голанд залишається ключовим елементом системи Гвардіоли: на його рахунку 22 забиті м'ячі у 27 матчах за Сіті. За відсутності свого норвезького талісмана тренерський штаб зробив ставку на оновлену лінію нападу.

У старті вийшли Омар Мармуш, Антуан Семеньйо та Раян Черкі, який замінив Голанда в центрі атаки. Для посилення гри на лаві запасних залишилися потужні резерви: Філ Фоден, Савіньйо та Жеремі Доку.

Підопічні Гвардіоли вирушили до Західного Йоркширу з єдиним завданням: здобути перемогу, щоб скоротити відставання від поточного лідера ліги — лондонського Арсенала — всього до двох очок.