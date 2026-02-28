Зірковий норвежець не зможе зіграти у своєму рідному місті.
Ерлінг Голанд Getty Images
28 лютого 2026, 19:27
Манчестер Сіті зазнав серйозної кадрової втрати напередодні виїзного поєдинку проти «Лідс Юнайтед». Головна ударна сила команди Ерлінг Голанд не потрапив до заявки на матч, який мав стати для нього особливим — гра пройде на Елланд Роуд, у місті, де народився норвезький форвард.
Головний тренер чемпіонів Англії Пеп Гвардіола заспокоїв уболівальників, пояснивши, що пошкодження гравця не носить критичного характеру:
Два дні тому на тренуванні у нього були деякі проблеми та невелика травма. Це не велика проблема, але він не готовий до сьогоднішнього дня. У нас немає одного найкращого нападника, тому ми гратимемо з іншим найкращим нападником", — заявив Пеп.
У поточному сезоні Голанд залишається ключовим елементом системи Гвардіоли: на його рахунку 22 забиті м'ячі у 27 матчах за Сіті. За відсутності свого норвезького талісмана тренерський штаб зробив ставку на оновлену лінію нападу.
У старті вийшли Омар Мармуш, Антуан Семеньйо та Раян Черкі, який замінив Голанда в центрі атаки. Для посилення гри на лаві запасних залишилися потужні резерви: Філ Фоден, Савіньйо та Жеремі Доку.
Підопічні Гвардіоли вирушили до Західного Йоркширу з єдиним завданням: здобути перемогу, щоб скоротити відставання від поточного лідера ліги — лондонського Арсенала — всього до двох очок.