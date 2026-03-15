Англія

Щоб зрозуміти "новий вид пресингу" Челсі, слід подивитися на гол Гордона.

Головний тренер лондонського Челсі Ліам Росеньйор висловився після поразки від Ньюкасла (0:1) в рамках 30 туру АПЛ.

"Ми пресингуємо інакше, ніж більшість команд. Це новий вид пресингу. Ми не застосували пресинг і не закрили позицію, яку мали закрити. Помилки трапляються. Ньюкасл нічого не створив. У них нічого не було в цій грі, а ми дозволили їм забити.

Ми говоримо про пресинг. Я думаю, що саме пресинг став причиною того, що Ньюкаслу доводилося робити довгі закиди, і ми контролювали гру. Але в тому епізоді ми припустилися помилки, і здається, що зараз кожна наша помилка закінчується пропущеним голом. Нам потрібно припинити так помилятися", – сказав Росеньйор.

Наразі Челсі посідає 5 місце в АПЛ, набравши 48 очок після 30 зіграних матчів.