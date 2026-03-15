Англія

У команді триває хвиля захворювань серед гравців першої команди.

Головний тренер Ньюкасл Юнайтед Едді Гау поділився інформацією про стан здоров’я півзахисника Сандро Тоналі перед матчем-відповіддю проти Барселони у Ліга чемпіонів.

Італійський футболіст пропустив нещодавній матч через хворобу, яка останніми тижнями поширюється серед гравців команди. Через погане самопочуття після тренування в п’ятницю Тоналі не зміг вирушити з командою на гру.

Проблеми зі здоров’ям у команді не обмежуються лише Тоналі. Останнім часом через хворобу також постраждали Джейкоб Ремзі, Нік Вольтемаде та Ентоні Гордон. Ремзі був замінений у перерві матчу проти Евертон, Вольтемаде пропустив переможну гру з Манчестер Юнайтед, а Гордон у першому матчі проти Барселони розпочав гру на лаві запасних.

Перед матчем-відповіддю ситуація у протистоянні залишається рівною — після першої зустрічі рахунок 1:1. Тому тренерський штаб Ньюкасла уважно стежить за станом Тоналі, адже його енергія у центрі поля може стати важливим фактором у боротьбі з каталонцями.

Крім цього, у команди є й інші кадрові проблеми. Джо Віллок отримав м’язову травму у матчі проти Челсі. Також під питанням залишається участь Льюїс Майлі, який відновлюється після проблеми зі стегном. До того ж Бруно Гімарайнс вирушить до Іспанії разом із командою, але не зіграє через травму підколінного сухожилля. Поза грою залишаються й Фабіан Шер та Еміль Крафт.

Тим часом Барселона перед важливим єврокубковим матчем продемонструвала впевнену форму у внутрішньому чемпіонаті. Команда під керівництвом Фліка розгромила Севілья з рахунком 5:2 у матчі Ла Ліга. Героєм зустрічі став Рафінья, який оформив хет-трик.

Молодий талант каталонців Ламін Ямаль, який зрівняв рахунок у першому матчі з Ньюкаслом, цього разу розпочав гру на лаві запасних, але вийшов на поле у другому таймі.