Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 10 березня 2026 року.

Англійський Ньюкасл у першому матчі 1/8 фіналу Ліга чемпіонів УЄФА зіграв унічию проти каталонської Барселони на власному полі — 1:1.

Команді Ганса-Дітера Фліка банально нічим похизуватись у плані атакувального футболу після цієї гри.

"Сороки" переважали "блаугранас" у цьому контексті, тоді як клуб із Ла Ліги основну ставку зробив на відсутність пропущених голів.

Проте господарі таки забили наприкінці зустрічі, після чого вже гостям довелось швидко шукати шляхи для відповіді.

Матч-відповідь між Барселоною і Ньюкаслом відбудеться 18 березня на Камп Ноу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ньюкасл — Барселона у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Ньюкасл — Барселона 1:1

Голи: Барнс, 86 — Ямал, 90+6 (пен.)

Ньюкасл: Рамсдейл — Тріпп’єр (Лівраменто, 67), Тіав, Берн, Голл — Ремзі, Тоналі, Жоелінтон — Еланга (Дж. Мерфі, 67), Осула (Гордон, 67), Барнс (Віллок, 90).

Барселона: Ж. Гарсія — Араухо (Еспарт, 88), Кубарсі, Мартін, Канселу — Педрі (Ольмо, 70), Берналь (Касадо, 73) — Ямал, Рафінья, Фермін (Ферран, 88) — Левандовські (Рашфорд, 70).

Попередження: Тоналі — Канселу