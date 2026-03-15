Іспанія

Каталонський клуб взяв реванш за минулорічне фіаско.

Хет-трик Рафіньї та довгоочікуване повернення Гаві: Барселона вдома знищила Севілью (5:2)

Вже після першого тайму була зрозуміла доля переможця. Рафінья ще на початку гри з пенальті оформив дубль. Перший одинадцятиметровий бразилець виконав у стилі Паненки, а другим ударом вінгер точно поклав мʼяч у нижній кут.

На 38-й хвилині Ольмо довів справу до розгрому. Півзахисник увірвався у штрафний майданчик та замкнув простріл із лівого флангу. На останній хвилині доданого часу першої 45-хвилинки підопічні Альмейди відіграли один мʼяч — Осо ударом з розвороту забив гол престижу.

Після перерви блаугранас продовжили тотальне домінування. На 51-й хвилині Рафінья оформив хет-трик. Капітан отримав передачу від Ферміна, увійшов до штрафного майданчика та сильно пробив: мʼяч від ноги Гуделя залетів у девʼятку.

Згодом Канселу забив свій перший мʼяч за каталонців після повернення. Дивовижний сольний прохід вдався захиснику із центра поля: португалець обіграв двох захисників та пробив поміж ніг воротарю.

На 82-й хвилині відбулася дуже важлива подія для фанатів Барси. Вперше після важкої травми на поле вийшов Гаві. Вболівальники стоячи оплесками скандували імʼя улюбленця, а Араухо передав йому капітанську повʼязку.

На останній хвилині доданого часу гості змогли забити вдруге: Соу головою замкнув подачу від Осо.

У підсумку Барселона впевнено громить Севілья та повертає собі комфортну перевагу над Реалом у турнірній таблиці. Наразі відстань між колективами складає 4 пункти.

Барселона - Севілья 5:2

Голи: Рафінья, 9 (пен), 21 (пен), 51, Ольмо, 38, Канселу, 60 - Осо, 45+3, Соу, 90+2

Барселона: Гарсія — Еспарт, Кубарсі, Мартін, Канселу (Араухо, 66) — Педрі (Лопес, 46), Берналь (Касадо, 67), Ольмо — Бардагжі (Ямаль, 67), Левандовські, Діас (Гаві, 82)

Севілья: Влаходімос — Кармона (Мопе, 46), Ньянзу, Гудель, Суасо (Варгас, 46) — Агуме (Буено, 78), Соу — Санчес, Санчес, Осо — Адамс (Еджуке, 46)

Попередження: Суасо