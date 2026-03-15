73 голи та 27 асистів — Рішарлісон у топ-бразильців АПЛ.

Нападник Тоттенгем Рішарлісон оформив знакове досягнення в АПЛ, ставши третім бразильцем в історії ліги з понад 100 результативними діями. Цей рекорд він досяг у виїзному матчі 30-го туру проти Ліверпуля, коли його гол приніс "шпорам" нічию 1:1.

Тепер у активі Рішарлісона 73 голи та 27 асистів у Прем'єр-лізі. Раніше подібної позначки досягли лише Роберто Фірміно та Габріел Жезус.

Статистика бразильців із 100+ результативними діями в АПЛ:

1. 132 – Роберто Фірміно (Ліверпуль): 82 голи та 50 асистів

2. 118 – Габріел Жезус (Манчестер Сіті, Арсенал): 78 голів та 40 асистів

3. 100 – Рішарлісон (Вотфорд, Евертон, Тоттенгем Готспур): 73 голи та 27 асистів

Рішарлісон тепер увійшов до елітного клубу бразильських бомбардирів АПЛ, підтвердивши свій статус одного з найефективніших нападників ліги.