Хавбек Ліверпуля різко відреагував на втрату перемоги у матчі проти Тоттенгема.

Півзахисник Ліверпуля Домінік Собослаї прокоментував нічию з Тоттенхемом (1:1) у матчі 30-го туру англійської Прем’єр-ліги. Угорський футболіст став автором єдиного гола своєї команди, однак мерсисайдці знову втратили перемогу на останніх хвилинах.

Після гри Собослаї не приховував розчарування результатом та визнав, що команда переживає складний період.

"Це величезне розчарування. Не розумію, що сталося, мені нема чого сказати. Знову ми пропустили на останній хвилині, вже й не знаю, як часто подібне повторювалося цього сезону. Ми повинні прокинутися", — сказав півзахисник.

Футболіст також наголосив, що команда повинна якнайшвидше змінити ситуацію, інакше навіть потрапляння до єврокубків стане серйозною проблемою.

"Почуваюся спустошеним. Ми повинні взяти себе в руки, адже якщо продовжимо так само, потрапляння до Ліги конференцій стане великим досягненням. Не знаю, чому це відбувається. Чесно, просто не знаю", — додав Собослаї.

За словами гравця, у першому таймі Ліверпуль повністю контролював гру, але після перерви команда втратила стабільність.

"У першому таймі ми грали добре, контролювали хід зустрічі, у суперника до ладу і моментів не було, якщо не рахувати пару ударів головою. У другому таймі ми зіграли гірше. Ми все обговоримо у команді, зараз дуже складний період, але нам треба триматися разом", — зазначив футболіст.

Окремо він звернувся до вболівальників клубу, закликавши їх підтримати команду у непростий момент.

"Я не чув невдоволений гул вболівальників, але ми їх чудово розуміємо. Ми граємо не так добре, як маємо. Вболівальникам не слід відвертатися від нас, оскільки минулого сезону ми стали чемпіонами за чотири тури до кінця, всі були раді. Підтримайте нас у цей непростий час!"

"У нас ще є можливість проявити себе, ми маємо згуртуватися та боротися за клуб", — підсумував Собослаї.

Раніше стало відомо, Манчестер Сіті, Ліверпуль та Арсенал цікавляться захисником Ньюкасла.