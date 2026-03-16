Голл став об’єктом уваги топ-клубів після впевненої гри в Лізі чемпіонів.

Манчестер Сіті, Ліверпуль та Арсенал проявляють серйозний інтерес до захисника Ньюкасла Льюїса Голла. Очікується, що в літнє трансферне вікно переговори про його перехід можуть стартувати з суми 65–70 мільйонів фунтів. Однак керівництво "сорок" навряд чи погодиться на продаж гравця, навіть за таку суму.

Голл має чинний контракт з Ньюкаслом до літа 2029 року, що робить його одним із ключових гравців клубу на довгострокову перспективу. Підвищений інтерес до футболіста з’явився після його впевненої гри у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони (1:1), де він надійно закрив лівий фланг оборони.

В поточному сезоні Голл провів 39 матчів у всіх турнірах, відзначившись одним голом і однією результативною передачею. Попереду на Ньюкасл чекає матч-відповідь Ліги чемпіонів проти Барселони, який відбудеться 18 березня на Камп Ноу.