Англія

Ньюкасл, Тоттенгем і Брайтон зацікавлені у трансфері воротаря збірної України.

Український голкіпер Андрій Лунін розглядає можливість залишити мадридський Реал після завершення сезону через обмежену кількість ігрового часу та конкуренцію з Тібо Куртуа, повідомляє Somosfanaticos.

За наявною інформацією, інтерес до 25-річного воротаря проявляють одразу три клуби англійської Прем’єр-ліги — Ньюкасл, Тоттенгем і Брайтон. Сам футболіст наразі вивчає можливі варіанти продовження кар’єри.

У Реалі з розумінням ставляться до ситуації та готові розглянути продаж гравця, якщо він висловить бажання змінити клуб.

У поточному сезоні Лунін провів лише три матчі: два у Кубку Іспанії та один у Лізі чемпіонів, у яких пропустив вісім м’ячів.

Нагадаємо, Інтер цікавиться трансфером Луніна.