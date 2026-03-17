Англія

Лондонський клуб не планує розривати контракт з українцем і чекає на завершення розслідування.

Челсі не має наміру розривати контракт із вінгером Михайлом Мудриком, попри ситуацію з допінг-скандалом. У клубі продовжують підтримувати українського футболіста та очікують на остаточне рішення у справі, повідомляє Lequipe.

25-річного гравця було тимчасово усунено у грудні 2024 року через підозру у вживанні мельдонію. Водночас керівництво лондонців наразі не розглядає варіант із достроковим припиненням співпраці, хоча позиція клубу може змінитися залежно від подальшого розвитку подій.

Наразі терміни повернення Мудрика на поле залишаються невизначеними, оскільки розслідування триває.

Одним із можливих варіантів для відновлення ігрової практики українця називають оренду до Страсбура, який, як і Челсі, входить до структури власності BlueCo.

Раніше стало відомо, що Брентфорд міг підписати Мудрика.