СУБОТА, 21 БЕРЕЗНЯ, 19:30 ▪️ ГІЛЛ ДІКІНСОН СТЕДІУМ, ЛІВЕРПУЛЬ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЕМ БАРРОТТ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Евертон Девіда Моєса продовжує впевнено триматися у верхній частині таблиці й реально претендує на повернення до єврокубків уперше за майже десятиліття. Попри поразку від Арсеналу (0:2) у минулому турі, "іриски" залишаються в грі, займаючи восьму сходинку перед початком туру та зберігаючи мінімальне відставання від конкурентів.

Втім, домашня форма команди викликає питання: лише одна перемога в останніх семи матчах АПЛ на власному полі. До того ж кадрові проблеми в центрі оборони можуть змусити тренерський штаб знову покладатися на експериментальні поєднання захисників, що додає інтриги перед грою.

Челсі підходить до цього матчу після надзвичайно важкого відрізка сезону. Поразка від Ньюкасла в чемпіонаті та нищівний виліт із Ліги чемпіонів від ПСЖ (2:8 за сумою двох матчів) серйозно вдарили по амбіціях команди Ліама Росеньора. "Сині" вже мають серію з трьох поразок поспіль і ризикують випасти з боротьби за топ-4.

Попри це, лондонці залишаються шостими напередодні вихідних й лише на три очки відстають від четвертого місця. Їхня атака виглядає небезпечною, особливо у виїзних матчах, але проблеми в обороні — лише один "сухий" матч у 14 турах — можуть знову датися взнаки, особливо проти мотивованого суперника.

З огляду на кадрові втрати в захисті обох команд та їхню турнірну мотивацію, є всі передумови для результативного і відкритого футболу. Челсі виглядає дещо фаворитом за рахунок індивідуальної якості, однак Евертон здатен створити серйозні проблеми на своєму полі.