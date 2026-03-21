Football.ua представляє прев'ю матчу 31-го туру англійської Прем’єр-ліги, який пройде 21 березня та розпочнеться о 19:30.
Евертон — Челсі, Getty Images
21 березня 2026, 08:20
У суботній вечір Мерсисайд прийматиме одну з найцікавіших дуелей 31-го туру АПЛ: Евертон спробує нав’язати боротьбу Челсі. Команди розділяє всього кілька очок, а мотивація обох — максимально висока.
ЕВЕРТОН — ЧЕЛСІ
СУБОТА, 21 БЕРЕЗНЯ, 19:30 ▪️ ГІЛЛ ДІКІНСОН СТЕДІУМ, ЛІВЕРПУЛЬ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЕМ БАРРОТТ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Евертон Девіда Моєса продовжує впевнено триматися у верхній частині таблиці й реально претендує на повернення до єврокубків уперше за майже десятиліття. Попри поразку від Арсеналу (0:2) у минулому турі, "іриски" залишаються в грі, займаючи восьму сходинку перед початком туру та зберігаючи мінімальне відставання від конкурентів.
Втім, домашня форма команди викликає питання: лише одна перемога в останніх семи матчах АПЛ на власному полі. До того ж кадрові проблеми в центрі оборони можуть змусити тренерський штаб знову покладатися на експериментальні поєднання захисників, що додає інтриги перед грою.
Челсі підходить до цього матчу після надзвичайно важкого відрізка сезону. Поразка від Ньюкасла в чемпіонаті та нищівний виліт із Ліги чемпіонів від ПСЖ (2:8 за сумою двох матчів) серйозно вдарили по амбіціях команди Ліама Росеньора. "Сині" вже мають серію з трьох поразок поспіль і ризикують випасти з боротьби за топ-4.
Попри це, лондонці залишаються шостими напередодні вихідних й лише на три очки відстають від четвертого місця. Їхня атака виглядає небезпечною, особливо у виїзних матчах, але проблеми в обороні — лише один "сухий" матч у 14 турах — можуть знову датися взнаки, особливо проти мотивованого суперника.
З огляду на кадрові втрати в захисті обох команд та їхню турнірну мотивацію, є всі передумови для результативного і відкритого футболу. Челсі виглядає дещо фаворитом за рахунок індивідуальної якості, однак Евертон здатен створити серйозні проблеми на своєму полі.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Ліама Росеньйора. Так, на перемогу Челсі в основний час пропонується коефіцієнт 2.12, тоді як потенційний успіх Евертона оцінюється показником 3.40. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.40.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ЕВЕРТОН : Пікфорд — О'Браєн, Кін, Тарковські, Миколенко — Гарнер, Гана — Армстронг, Дьюсбері-Голл, Ндіає — Баррі
ЧЕЛСІ : Санчес — Ачімпонг, Сарр, Фофана, Кукурелья — Кайседо, Андрей Сантос — Палмер, Енцо Фернандес, Гарначо — Жуан Педро
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:1