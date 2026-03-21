Португальський капітан Манчестер Юнайтед став найкреативнішим гравцем сезону в п’яти провідних чемпіонатах.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш продовжує демонструвати видатну форму у поточному сезоні АПЛ. У матчі 31-го туру проти Борнмута, який завершився внічию 2:2, португалець відзначився реалізованим пенальті та вкотре став ключовою фігурою в атаці своєї команди.

У цій грі Фернандеш створив три гольові моменти для партнерів, що дозволило йому перевищити позначку у 100 створених шансів у межах чемпіонату. Наразі на рахунку 31-річного хавбека вже 101 створений момент у 28 матчах АПЛ.

Це досягнення робить його єдиним гравцем серед п’яти провідних європейських ліг — АПЛ, Ла Ліги, Бундесліги, Серії А та Ліги 1 — який досяг такого показника у цьому сезоні.

У середньому Фернандеш створює 3,6 гольового моменту за матч, проводячи на полі близько 87 хвилин, що ще раз підкреслює його ключову роль у грі Манчестер Юнайтед.