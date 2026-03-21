Німеччина

Дортмундська Боруссія на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту із півзахисником Емре Джаном.

Нова угода з 32-річним німцем розрахована до літа 2027 року.

Джан виступає у складі "джмелів" із січня 2020 року. Для нього це сьомий сезон у Дортмунді.

Нинішнього сезону Джан провів 16 матчів, у яких забив три м'ячі. Наразі футболіст продовжує відновлення після травми.

Після 26 турів Боруссія Д набрала 58 очок і посідає друге місце у Бундеслізі, відстаючи від Баварії на дев'ять балів. Свій найближчий матч "джмелі" проведуть проти Гамбурга – сьогодні, 21 березня, о 19:30.