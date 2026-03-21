21 березня 2026, 15:22
Дортмундська Боруссія на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту із півзахисником Емре Джаном.
Нова угода з 32-річним німцем розрахована до літа 2027 року.
Джан виступає у складі "джмелів" із січня 2020 року. Для нього це сьомий сезон у Дортмунді.
Нинішнього сезону Джан провів 16 матчів, у яких забив три м'ячі. Наразі футболіст продовжує відновлення після травми.
Після 26 турів Боруссія Д набрала 58 очок і посідає друге місце у Бундеслізі, відстаючи від Баварії на дев'ять балів. Свій найближчий матч "джмелі" проведуть проти Гамбурга – сьогодні, 21 березня, о 19:30.