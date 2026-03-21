Німеччина

Німець намагається зосередитися на футболі.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн висловився щодо геополітичної ситуації в світі. Його слова наводить Bild.

"Повністю відсторонитися від того, що відбувається у світі — неможливо. Зрозуміло, як приватна особа я маю свої погляди, принципи та переконання. Однак у рамках своєї роботи, де я відповідаю за футбольну сторону, фокусуюсь саме на спорті.

Наше завдання — гідно виступити на турнірі та справити гарне враження навіть на тих, хто налаштований скептично. Моя мета — успішний виступ на чемпіонаті світу", — заявив Нагельсманн.

"Бундестім" на чемпіонаті світу-2026 потрапив у групу Е, де зустрінеться зі збірними Кюрасао, Кот-д'Івуару та Еквадору.