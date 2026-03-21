Клуб обурений рішеннями арбітра та роботою VAR, вважаючи, що їх позбавили перемоги.

Манчестер Юнайтед має намір звернутися зі скаргою до суддівського комітету Професійної організації арбітрів Англії після поєдинку 31-го туру АПЛ проти Борнмута, який завершився з рахунком 2:2.

У клубі переконані, що в одному з ключових епізодів зустрічі арбітр мав призначити пенальті. Йдеться про момент у штрафному майданчику господарів, де захисник Адрієн Трюффер, за оцінкою манкуніанців, порушив правила проти вінгера Амада Діалло.

Керівництво англійського гранда висловило серйозне невдоволення роботою системи відеоповторів VAR, вважаючи, що суддівська помилка безпосередньо вплинула на результат гри. У Манчестер Юнайтед також побоюються, що втрачені очки можуть негативно позначитися на їхніх шансах у боротьбі за місце в Лізі чемпіонів.

Матч обслуговував головний арбітр Стюарт Атвелл. За інформацією британських ЗМІ, ситуація викликала значний резонанс усередині клубу, і найближчим часом очікується офіційне звернення до PGMOL.