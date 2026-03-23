Дивіться відео найкращих моментів фіналу Кубку англійської ліги, який відбувся 22 березня 2026 року.

Манчестер Сіті у фінальному матчі Кубка англійської ліги обіграв на Вемблі лондонський Арсенал (2:0).

Команди провели напружений перший тайм та загалом поєдинок із незначною кількістю гольових моментів, от тільки після перерви явно домінувала команда Хосепа Гвардіоли, із боку якої зрештою надійшли два забитих м’ячі, чого за такого подібного темпу гри з надлишком вистачило для перемоги.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Арсенал — Манчестер Сіті у рамках фіналу Кубка ліги-2025/26:

Арсенал — Манчестер Сіті 0:2

Голи: О'Райлі, 60, 64

Арсенал: Аррісабалага — Вайт (Жезус, 82), Саліба, Габріел, Інкап’є (Калафіорі, 65) — Райс, Субіменді, Гаверц (Мадуеке, 66) — Сака, Йокерес, Троссар (Мартінеллі, 82).

Манчестер Сіті: Траффорд — Нунес, Хусанов, Аке, О’Райлі — Родрі — Шеркі (Фоден, 90), Сілва, Доку — Семеньйо, Голанд.

Попередження: Інкап'є, Аррісабалага, Вайт — Хусанов