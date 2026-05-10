Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Федерація футболу Ірану заявила про участь у турнірі та наполягає на гарантіях безпеки й повазі до делегації.

Федерація футболу Ірану офіційно підтвердила, що національна збірна візьме участь у чемпіонаті світу-2026, який пройде у США, Канаді та Мексиці, однак одночасно висунула низку умов організаторам. Про це повідомляє Al Jazeera.

У заяві федерації підкреслюється, що команда виступить на турнірі виключно за спортивним принципом і не відмовиться від своїх культурних та національних принципів.

Президент Іранської федерації футболу Мехді Також зазначив, що Тегеран сформував перелік із 10 вимог. Серед них — гарантії своєчасної видачі віз, повага до національної символіки (прапора та гімну), а також забезпечення безпеки делегації в аеропортах, готелях і під час пересування до стадіонів.

ЧС-2026 відбудеться з 11 червня по 19 липня у трьох країнах і вперше в історії зібере 48 збірних.