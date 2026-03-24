Англія

Захисник Ньюкасла прооперований після пошкодження лицевої кістки.

26-річний захисник Свен Ботман, який виступає за Ньюкасл, переніс хірургічне втручання після травми лицевої кістки. Про це відрапортувала клубна пресслужба. Терміни повернення нідерландського футболіста в стрій поки не повідомляються.

Він отримав пошкодження під час нещодавнього поєдинку проти Сандерленда (1:2). У поточному сезоні-2025/26 Ботман провів 31 зустріч за "сорок", відзначившись двома забитими м'ячами та однією результативною передачею.

Станом на сьогодні підопічні Едді Гау з 42 набраними балами перебувають на 12-му рядку в турнірній таблиці Прем'єр-ліги.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл продовжив контракт з Ботманом.