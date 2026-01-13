Нова угода розрахована до літа 2030 року.
Свен Ботман, Getty Images
13 січня 2026, 12:46
Ньюкасл на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту з захисником Свеном Ботманом.
Нова угода з 26-річним нідерландцем розрахована до літа 2030 року.
Нагадаємо, Ботман виступає за "сорок" з літа 2022 року, коли перебрався з Лілля. Цього сезону він провів 17 матчів, у яких відзначився одним асистом.
Після 21 туру Ньюкасл набрав 32 очки та посідає шосте місце в АПЛ.
Свій наступний матч "сороки" проведуть сьогодні у півфіналі Кубку англійської ліги проти Манчестер Сіті. Гра розпочнеться о 22:00.