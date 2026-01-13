Англія

Нова угода розрахована до літа 2030 року.

Ньюкасл на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту з захисником Свеном Ботманом.

Нова угода з 26-річним нідерландцем розрахована до літа 2030 року.

Нагадаємо, Ботман виступає за "сорок" з літа 2022 року, коли перебрався з Лілля. Цього сезону він провів 17 матчів, у яких відзначився одним асистом.

Після 21 туру Ньюкасл набрав 32 очки та посідає шосте місце в АПЛ.

Свій наступний матч "сороки" проведуть сьогодні у півфіналі Кубку англійської ліги проти Манчестер Сіті. Гра розпочнеться о 22:00.