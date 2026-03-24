Себастьян Кель став головним кандидатом на вакантну посаду в лондонському клубі.

Тоттенгем близький до завершення пошуків нового спортивного директора. Найбільш відповідною кандидатурою на цю посаду став Себастьян Кель, повідомляє Telegraph. Кель залишив аналогічну посаду в дортмундській Боруссії в неділю.

За інформацією джерела, Кель поки що приглядається до вакансії Тоттенгема, яка звільнилася після відходу Фабіо Паратічі. Раніше Тоттенгем звертався до Дугі Фрідмана та спортивного директора Челсі Пола Вінстенлі, проте щодо першої кандидатури виникли сумніви, а Вінстенлі пов'язаний контрактом із "синіми" до 2031 року і не горить бажанням іти.

За час роботи в Боруссії (з 2022 року) Кель не здобув жодного трофея. У 2024 році команда програла у фіналі Ліги чемпіонів.