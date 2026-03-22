Сторони припинили співпрацю за взаємною згодою.

Дортмундська Боруссія та спортивний директор Себастьян Кель домовилися про припинення співпраці за взаємною згодою. Про це повідомила пресслужба клубу.

“Ми дякуємо Себастьяну за його відданість справі, прихильність до команди та досягнення і бажаємо йому всього найкращого в майбутньому!”, — йдеться у заяві клубу.

Кель працював у структурі Боруссії з 1 червня 2018 року, обіймаючи посаду керівника відділу ліцензійних гравців. З 1 липня 2022 року він став спортивним директором, змінивши на цій посаді Міхаеля Цорка.

Під час ігрової кар’єри Кель виступав за дортмундців із 2002 по 2015 рік, провівши близько 274 матчів і забивши 20 голів. Разом із клубом він тричі ставав чемпіоном Бундесліги, вигравав Кубок Німеччини та тричі Суперкубок країни. Також у складі Боруссії доходив до фіналів Кубка УЄФА (2002) та Ліги чемпіонів (2013).