Лондонський клуб розглядає варіант із досвідченим тренером на тлі невдалих результатів під керівництвом Ігора Тудора.

Тоттенгем розглядає можливість призначення Шона Дайча на посаду тимчасового головного тренера, щоб допомогти команді уникнути вильоту з АПЛ. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, лондонці шукають альтернативу Ігору Тудору, який у статусі виконувача обов’язків набрав лише одне очко в шести матчах чемпіонату. Рішення щодо майбутнього хорватського фахівця очікується найближчим часом.

Основним кандидатом керівництва клубу залишається Роберто Де Дзербі, однак італієць не готовий очолити команду негайно та розглядає варіант лише з початку наступного сезону. У зв’язку з цим Тоттенгем змушений шукати тимчасове рішення.

Шон Дайч, який нещодавно залишив Ноттінгем Форест, має чималий досвід боротьби за виживання в АПЛ і неодноразово рятував команди від вильоту. Втім, за даними джерела, тренер також не надто зацікавлений у короткостроковому контракті лише на кілька матчів.

Наразі ситуація у таборі "шпор" залишається напруженою: до наступної гри проти Сандерленда команда може опинитися в зоні вильоту, що лише підсилює тиск на керівництво клубу в ухваленні кадрових рішень.