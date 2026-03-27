Лондонський клуб розглядає варіант із досвідченим тренером на тлі невдалих результатів під керівництвом Ігора Тудора.
Шон Дайч, Getty Images
27 березня 2026, 18:58
Тоттенгем розглядає можливість призначення Шона Дайча на посаду тимчасового головного тренера, щоб допомогти команді уникнути вильоту з АПЛ. Про це повідомляє The Telegraph.
За інформацією джерела, лондонці шукають альтернативу Ігору Тудору, який у статусі виконувача обов’язків набрав лише одне очко в шести матчах чемпіонату. Рішення щодо майбутнього хорватського фахівця очікується найближчим часом.
Основним кандидатом керівництва клубу залишається Роберто Де Дзербі, однак італієць не готовий очолити команду негайно та розглядає варіант лише з початку наступного сезону. У зв’язку з цим Тоттенгем змушений шукати тимчасове рішення.
Шон Дайч, який нещодавно залишив Ноттінгем Форест, має чималий досвід боротьби за виживання в АПЛ і неодноразово рятував команди від вильоту. Втім, за даними джерела, тренер також не надто зацікавлений у короткостроковому контракті лише на кілька матчів.
Наразі ситуація у таборі "шпор" залишається напруженою: до наступної гри проти Сандерленда команда може опинитися в зоні вильоту, що лише підсилює тиск на керівництво клубу в ухваленні кадрових рішень.