Клуб не зміг оскаржити санкцію за перевитрати в рамках правил прибутку та сталого розвитку.

Лестер Сіті програв апеляцію щодо зняття шести очок за порушення фінансових правил Англійської футбольної ліги. Санкція була накладена у лютому 2026 року незалежною комісією після розслідування порушень правил прибутку та сталого розвитку за сезон 2023-24, коли Лестер грав у Чемпіоншипі.

У лютому клуб вже опускався з 17-го на 20-те місце через втрачені очки. Нині, за п’ять турів до кінця сезону, Лестер відстає від безпечного місця на одне очко та перебуває у зоні вильоту.

We acknowledge that an independent Commission’s decision to recommend a six-point deduction on the Club has been upheld by an independent Appeal Board.



The decision, accepted by the Club, relates to our profit and sustainability position for the three-year period to June 2024. — Leicester City (@LCFC) April 8, 2026

У заяві клубу зазначено:



"Оскільки питання завершено, усі в клубі повністю зосереджені на майбутніх матчах та формуванні результату сезону на полі. Ми вдячні нашим уболівальникам за підтримку та сподіваємося, що команда покаже характер у решті ігор".

Раніше Лестер стверджував, що перевитрати клубу на 20,8 мільйона фунтів стерлінгів у 37-місячний період слід розглядати лише за 36 місяців. Проте комісія підтвердила перевищення ліміту у 83 мільйони фунтів, залишивши санкцію чинною.

Зняття шести очок стало серйозним ударом по команді, яка вже мала проблеми із формою – лише одна перемога у 16 останніх матчах у всіх турнірах. Новий тимчасовий головний тренер Гері Роветт отримав завдання врятувати клуб від вильоту.