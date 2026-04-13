"Павичі" здобули перемогу, оформивши її ще до перерви, а вилучення Лісандро Мартінеса остаточно ускладнило життя господарям.

У рамках 32-го туру англійської Прем’єр-ліги Манчестер Юнайтед зазнав домашньої поразки від Лідс Юнайтед у принциповому дербі з рахунком 1:2.

Команда Даніеля Фарке шокувала суперника вже на старті зустрічі. На 5-й хвилині Ноа Окафор скористався розгубленістю оборони після прострілу та відкрив рахунок. Манчестер Юнайтед намагався відповісти, але моменти Амада Діалло та Беньяміна Шешко не стали проблемою для Карла Дарлоу.

На 29-й хвилині гості подвоїли перевагу — Окафор оформив дубль, влучно пробивши з-за меж штрафного після серії рикошетів. До перерви Лідс виглядав значно гостріше, регулярно створюючи загрозу воротам Ламменса.

Другий тайм почався для господарів ще гірше — на 56-й хвилині Лісандро Мартінес отримав пряму червону картку, залишивши Манчестер Юнайтед у меншості. Попри це, команда Майкла Карріка зуміла скоротити відставання: на 69-й хвилині Каземіро головою замкнув подачу Бруну Фернандеша зі стандарту.

У заключні хвилини манкуніанці тиснули, створили кілька небезпечних моментів — зокрема, Каземіро та Шешко були близькі до гола, але Дарлоу та оборона гостей діяли безпомилково. Лідс вистояв і втримав важливу перемогу, яка дозволила команді суттєво покращити свої шанси у боротьбі за виживання.

Таким чином, Манчестер Юнайтед перервав свою безпрограшну серію на Олд Траффорд з п'яти перемог поспіль, тоді як Лідс Юнайтед здобув одну з найгучніших перемог у сезоні.

Манчестер Юнайтед — Лідс Юнайтед 1:2

Голи: Каземіро, 69 - Окафор, 5, 29

Манчестер Юнайтед: Ламменс — Мазрауї (Дало, 70), Йоро, Мартінес, Шоу — Каземіро, Угарте — Діалло (Мбемо, 70), Фернандеш, Кунья — Шешко

Лідс Юнайтед: Дарлоу — Джастін, Бійол, Стрейк — Богл, Ампаду, Танака (Груєв, 74), Гудмундссон — Ааронсон (Лонгстафф, 86), Окафор (Ньйонто, 74) — Калверт-Льюїн

Попередження: Кунья, Шоу, Фернандеш — Джастін, Ампаду

Вилучення: Мартінес, 56