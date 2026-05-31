Досвідчений англієць провів у складі "чайок" сім сезонів.

Брайтон на своєму офіційному сайті оголосив про відхід захисника Адама Вебстера.

У 31-річного англійця закінчується контракт 30 червня і його не буде продовжено. Футболіст отримає статус вільного агента.

Вебстер виступав за "чайок" з літа 2019 року. На його рахунку 158 матчів та вісім забитих м'ячів.

Також додамо, що минулого літа Адам зазнав серйозної травми коліна, через що пропустив весь минулий сезон.

За підсумками сезону Брайтон посів восьме місце у англійській Прем'єр-лізі, що дозволить "чайкам" виступити у кваліфікації Ліги конференцій.

