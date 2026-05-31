Італія

Спаллетті звернув увагу на футболіста Реала після невдачі в переговорах щодо Бернарду Сілви.

Головний тренер Ювентуса Лучано Спаллетті визначився з пріоритетною трансферною ціллю на літнє міжсезоння. Нею став півзахисник Реала Браїм Діас.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, туринці переключили увагу на 26-річного футболіста після того, як не змогли домовитися про трансфер Бернарду Сілви.

Втім, потенційний перехід Діаса до складу «б'янконері» залежатиме від кадрових рішень мадридського клубу. Ключовим фактором може стати майбутнє Ніко Пас, який нині виступає за Комо.

Реал має право зворотного викупу аргентинця до 30 червня за 10 мільйонів євро. У разі повернення Паса до Мадрида конкуренція в атакувальній лінії «вершкових» ще більше зросте, що може підштовхнути керівництво клубу до продажу Діаса.

У сезоні-2025/26 Браім Діас провів 42 матчі у всіх турнірах, забив два м'ячі та віддав п'ять результативних передач. За даними Transfermarkt, ринкова вартість хавбека становить 35 мільйонів євро.

Нагадаємо, ще взимку повідомлялося про інтерес до Діаса з боку двох клубів Англійської Прем'єр-ліги.