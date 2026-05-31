Вольфсбург на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового спортивного директора, яким став головний тренер Дітер Геккінг.

Угода почне діяти з 1 червня, а його контракт буде розрахований до літа 2028 року. Фахівець відповідатиме за розвиток клубу, як на дорослому рівні, так і на молодіжному.

Геккінг очолював Вольфсбург з березня цього року — це його друга парафія в клубі після трирічного періоду з 2013 по 2016 рік.

Нагадаємо, за підсумками сезону Вольфсбург посів 16 місце в Бундеслізі, після чого в перехідних матчах поступився Падерборну.