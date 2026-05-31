Україна

Наставник польської команди визнав, що найбільше занепокоєння викликає ситуація на лівому фланзі оборони.

Головний тренер збірної Польщі Ян Урбан поділився очікуваннями від товариського матчу проти України та розповів, над чим його команда працює напередодні зустрічі.

За словами фахівця, після детального аналізу гри тренерський штаб дійшов висновку, що найбільшої уваги потребує оборонна лінія, зокрема позиція лівого захисника.

"Після аналізу ми бачимо, що найбільше потрібно покращити гру в обороні. У нас зараз є проблема – відсутній топовий лівий захисник. Серед викликаних гравців є кілька нових захисників, і ми хочемо подивитися на них у найближчих матчах", — сказав Урбан в коментарі для Przegląd Sportowy.

Тренер також наголосив, що найближчі поєдинки стануть важливою можливістю оцінити потенціал нових виконавців у захисній ланці та визначитися з оптимальними варіантами на майбутнє.

Матч між збірними Польщі та України відбудеться сьогодні. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.