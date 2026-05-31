Австрійський фахівець вдруге у кар’єрі очолить франкфуртський клуб після кількох років роботи за межами Німеччини.

Айнтрахт офіційно підтвердив призначення Аді Гюттера головним тренером команди. Австрійський наставник змінить на цій посаді Альберта Рієру та розпочне роботу з клубом з 1 липня.

Контракт між сторонами підписано до червня 2029 року. Для 56-річного спеціаліста це буде вже другий прихід до франкфуртської команди.

Гюттер керував Айнтрахтом з 2018 по 2021 рік і залишив після себе яскравий слід. У сезоні-2018/19 його було визнано тренером року за версією видання Bild, а сам клуб отримав звання команди року.

Після завершення першого етапу роботи у Франкфурті австрієць працював у кількох європейських клубах. Його останнім місцем роботи був Монако, який він очолював із 2023 до 2025 року.

Керівництво Айнтрахта розраховує, що досвідчений тренер допоможе команді повернутися до боротьби за найвищі позиції. Минулого сезону франкфуртці фінішували на восьмому місці в турнірній таблиці Бундесліги.