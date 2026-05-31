Франція

Після тріумфу в Лізі чемпіонів паризький клуб має намір закріпити співпрацю з іспанським наставником до 2030 року.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке найближчим часом може продовжити співпрацю з французьким клубом ще на чотири роки. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За його інформацією, президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі після перемоги команди у фіналі Ліги чемпіонів наголосив, що іспанський фахівець повністю задоволений роботою та життям у Парижі, а керівництво клубу беззастережно підтримує його довгострокове бачення розвитку команди.

Джейкобс зазначає, що сторони узгодили всі ключові деталі нової угоди ще до фінального матчу Ліги чемпіонів. Офіційне оформлення контракту вирішили відкласти до завершення сезону.

Нагадаємо, 30 травня ПСЖ захистив титул переможця Ліги чемпіонів, обігравши у фіналі Арсенал. Основний та додатковий час завершилися внічию 1:1, а в серії післяматчевих пенальті сильнішими виявилися парижани — 4:3.

Нагадаємо, що Луїс Енріке ввійшов до "елітного" клубу тренерів у Лізі чемпіонів.