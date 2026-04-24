Англія

Лондонський клуб намагається врятуватися від вильоту з АПЛ за допомогою фахівця з ментального здоров'я, сподіваючись вивести гравців із психологічної кризи.

У спробі зберегти прописку в елітному дивізіоні керівництво Тоттенгема готове до нестандартних кроків. Як повідомляє Sky Sports, клуб розпочав активні пошуки психолога для роботи з футболістами першої команди. Відповідні оголошення про вакансію вже з'явилися в соціальних мережах.

Ситуація для лондонців залишається критичною. Новий наставник "шпор" Роберто Де Дзербі наразі набрав лише одне очко у двох проведених матчах, чого недостатньо для виходу з піке. За п'ять турів до завершення чемпіонату Тоттенгем перебуває в зоні вильоту, посідаючи вісімнадцяте місце в турнірній таблиці.

У сезоні-2025/26 команда демонструє вкрай нестабільні результати, що призвело до глибокого ігрового та психологічного спаду. Керівництво сподівається, що залучення фахівця допоможе зняти надмірну напругу з лідерів колективу перед вирішальними поєдинками.

Вже цієї суботи на Тоттенгем чекає надзвичайно важливий виїзний матч проти Вулвергемптона, який уже офіційно вилетів із АПЛ.