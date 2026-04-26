Керманич Манчестер Сіті прокоментував перемогу над Саутгемптоном.

Напередодні Манчестер Сіті на Вемблі обіграв Саутгемптон у півфіналі Кубка Англії.

Після завершення гри головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола прокоментував виступ власної команди.

"Вийти у фінал Кубка Англії чотири рази поспіль — це справді круто! Навіть у Челсі часів Абрамовіча не було, правда?! Навіть тоді. Це феноменально!

Завжди кажу гравцям: уявіть, що починаючи з наступного сезону, одна команда відтепер чотири рази поспіль потраплятиме до фіналу — це виглядає неможливим, правда? Бо в усіх бувають погані дні.

Але ми знову довели свою стабільність, заради якої працювали всі ці роки. П'ять Кубків ліг за десять років, чотири фінали Кубка Англії поспіль.

Сподіваюсь, що ми підійдемо до фіналу в гарній формі, і сподіваюсь, що щось, що ми не можемо контролювати, буде справедливим для обох команд — це моє єдине побажання щодо майбутнього фіналу!

Я думаю, що Жеремі Доку виріс за останні два сезони з точки зору впливу на результати, не лише у веденні м'яча, а й шляхом заробляння кутових. Він становить неймовірну загрозу для воріт суперників!

Майже неможливо залишити його один на один в останній третині поля — суперникам потрібно постійно приділяти йому велику увагу, залучати двох проти одного, або навіть трьох. Фулбек і має бути таким агресивним. Але ж, окрім Доку, у нас є й інші гравці, які можуть зробити гол", — заявив іспанський фахівець.

У фіналі Кубка Англії Манчестер Сіті зіграє проти переможця пари Челсі — Лідс.