Англія

Півзахисника винесли з поля на ношах у матчі проти Вулвергемптона.

Перемога Тоттенгема над Вулвергемптоном у матчі АПЛ була затьмарена новою кадровою втратою. Півзахисник Хаві Сімонс зазнав ушкодження після невдалого падіння у боротьбі з суперником і не зміг самостійно залишити поле.

Футболіста винесли на ношах, а після гри головний тренер команди Роберто Де Дзербі повідомив, що йдеться про проблему з коліном. За його словами, остаточний діагноз стане відомий після детального обстеження, яке заплановане на найближчі дні.

Наставник зазначив, що одразу після інциденту гравець відчував біль, однак згодом його стан дещо покращився. Водночас у клубі занепокоєні, адже травми коліна можуть вимагати тривалого відновлення.

Ситуація ускладнюється тим, що лондонці вже мають значний список травмованих, серед яких кілька ключових виконавців основного складу.