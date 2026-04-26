Слот не виключає, що це міг бути останній вихід єгиптянина на поле у футболці мерсисайдців.

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах був змушений достроково покинути поле під час переможного матчу проти Крістал Пелас.

На 59-й хвилині 33-річний гравець упав на газон, тримаючись за ліве підколінне сухожилля. Хоча єгиптянин зміг піти з поля без сторонньої допомоги, він робив це повільно, аплодуючи вболівальникам на всіх трибунах Енфілда.

Ця травма сталася в найгірший можливий момент: минулого місяця Салах оголосив, що покине Ліверпуль після закінчення поточного сезону. Головний тренер команди Арне Слот відверто зізнався, що під час заміни у нього промайнула думка про те, що фанати могли бачити останній виступ легендарного вінгера за клуб.

"Зарано говорити напевно, але ми всі знаємо Мо і те, як важко йому добровільно залишати поле. Те, що він пішов, про щось та й говорить, але нам треба почекати і подивитися, наскільки все погано", – розповів Слот в інтерв'ю після матчу.

Відповідаючи на пряме запитання журналістів Sky Sports, чи думав він про те, що це остання гра Салаха, Слот відповів:

"Моя чесна відповідь — так, з огляду на те, як він виходив. Це промайнуло в голові, бо до кінця сезону залишилося лише кілька тижнів. Але ми сподіваємося, що він ще зіграє за нас. Потрібно дочекатися прогнозу лікарів".

Календар Ліверпуля на залишок сезону виглядає так:

Проти Манчестер Юнайтед (на виїзді)

9 травня: проти Челсі (вдома)

17 травня: проти Астон Вілли (на виїзді)

24 травня: проти Брентфорда (вдома)

Тепер клубу та вболівальникам залишається лише зачекати і подивитися, чи вистачить Салаху часу на відновлення, щоб вийти на свій прощальний матч 24 травня на рідному Енфілді.