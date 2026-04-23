Англія

Евертон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту з захисником Майклом Кіном.

Нова угода з 33-річним англійцем розрахована до літа 2027 року. Для футболіста це буде десятий сезон у складі "ірисок".

Нинішнього сезону Кін провів 30 матчів, у яких забив три м'ячі.

Після 33 турів Евертон набрав 47 очок і посідає десяте місце в АПЛ. Свій наступний матч команда, де виступає українець Віталій Миколенко, проведе проти Вест Гема — гра запланована на 25 квітня.