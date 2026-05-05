Мюнхенська Баварія зацікавлена у підписанні 16-річного вінгера Торніке Кварацхелії — молодшого брата зірки Парі Сен-Жермен Хвічї Кварацхелії.

Про це повідомляє Gazzetta.ge. За інформацією джерела, німецький клуб уважно стежить за прогресом юного гравця, який нині виступає в академії Динамо Тбілісі та нещодавно почав тренуватися з першою командою. Очікується, що найближчим часом він може дебютувати на дорослому рівні.

Bayern are interested in signing Tornike Kvaratskhelia (16/left-winger), brother of PSG star Khvicha Kvaratskhelia. Kvaratskhelia flew to Munich, will have a meeting with Bayern officials and visit the club's facilities as an introduction. The 16-year old was included in Dinamo… pic.twitter.com/NPh948yVrb — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 4, 2026

Як і старший брат, Торніке діє на позиції лівого вінгера. На його рахунку 2 голи у 9 матчах за юнацькі збірні збірна Грузії з футболу різних вікових категорій.

Окрім Баварії Мюнхен, інтерес до гравця також проявляють Ювентус, Наполі та низка клубів з Бельгії.