16-річний Торніке може опинитися в топ-клубі Європи.
05 травня 2026, 16:00
Мюнхенська Баварія зацікавлена у підписанні 16-річного вінгера Торніке Кварацхелії — молодшого брата зірки Парі Сен-Жермен Хвічї Кварацхелії.
Про це повідомляє Gazzetta.ge. За інформацією джерела, німецький клуб уважно стежить за прогресом юного гравця, який нині виступає в академії Динамо Тбілісі та нещодавно почав тренуватися з першою командою. Очікується, що найближчим часом він може дебютувати на дорослому рівні.
Як і старший брат, Торніке діє на позиції лівого вінгера. На його рахунку 2 голи у 9 матчах за юнацькі збірні збірна Грузії з футболу різних вікових категорій.
Окрім Баварії Мюнхен, інтерес до гравця також проявляють Ювентус, Наполі та низка клубів з Бельгії.