Мюнхенський клуб не планує продавати лідера та готує новий довгостроковий контракт.

Французький Парі Сен-Жермен отримав категоричну відмову від Баварії щодо можливого трансферу півзахисника Майкла Олісе. Про це повідомляє TEAMtalk.

Попри чинний контракт ще на три роки, мюнхенський клуб уже працює над новою довгостроковою угодою, яка має залишити футболіста в команді до кінця десятиліття. Сам Олісе комфортно почувається в Німеччині й наразі не розглядає варіант зі зміною клубу.

Інтерес до гравця протягом останніх шести місяців також проявляли Ліверпуль, Арсенал, Челсі та Манчестер Сіті, однак усі отримали відмову. Водночас Реал Мадрид і Барселона уважно стежать за ситуацією та можуть активізуватися у 2027 році. Ліверпуль розглядає Олісе як потенційну заміну Мохамед Салах.

Радник і колишній генеральний директор Баварії Карл-Гайнц Румменігге наголосив, що клуб не має наміру продавати гравця:

"Він чудовий гравець. Я також ціную те, наскільки він стриманий і майже уникає медіа. Це рідкість у наші дні. Він чудовий хлопець, а на полі він видатний. Те, як він грає у футбол, майже магічне".

Функціонер також згадав історію 2009 року, коли Челсі пропонував рекордну суму за Франк Рібері, але мюнхенці відмовилися:

"Тоді ми прийняли фундаментальне рішення — не продавати гравців, яких нам не вистачатиме на полі. Це правило діє й досі. Для такого футболіста, як Олісе, немає цінника".

У поточному сезоні Олісе провів 48 матчів у всіх турнірах, забив 30 голів і віддав 48 результативних передач. За даними Transfermarkt, його вартість оцінюється у 140 мільйонів євро.