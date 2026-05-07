Команда Луїса Енріке приїхала до Мюнхена та розібрала до дрібниць найкращу атаку Європи.
Баварія — ПСЖ, Getty Images
07 травня 2026, 00:01
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Баварія — ПСЖ* 1:1 (перший матч — 4:5)
Голи: Кейн, 90+4 — Дембеле, 3
Баварія: Ноєр — Станішич (Девіс, 67), Упамекано (Карл, 85), Та (Кім, 68), Лаймер — Кімміх, Павлович — Олісе, Мусіала (Джексон, 79), Л. Діас — Кейн.
ПСЖ: сафонов — Заїр-Емері, Маркіньйос, Пачо, Мендеш (Маюлю, 85) — Руїс (Бералдо, 76), Вітінья, Невеш — Дуе (Ернандес, 76), Дембеле (Баркола, 65), Кварацхелія.
Попередження: Станішич, Діас — Мендеш, Кварацхелія, Маркіньйос