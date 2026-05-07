Футболіст Крістал Пелас про підготовку до півфіналу Ліги конференцій.

Захисник Крістал Пелас Жейді Канво поділився очікуваннями від матчу-відповіді півфіналу Ліги конференцій проти Шахтаря, а також висловився про головного тренера команди Олівера Гласнера.

Футболіст наголосив, що в клубі не обговорюють можливий відхід наставника, а команда повністю зосереджена на поточних завданнях:

"Відхід Гласнера в кінці сезону? Ми про це не говоримо. Ми живемо моментом і не думаємо про майбутні зміни. Ми просто зосереджуємося на сьогоденні. Він дуже допоміг команді, особливо мені, і я вдячний йому".

Канво відзначив, що робота з тренером вплинула не лише на його гру, а й на ментальний розвиток:

"Справа не лише у футболі. Він допоміг мені з менталітетом, навчив залишатися зосередженим. Він сказав: якщо хочеш стати хорошим гравцем, маєш працювати щодня. Решта залежить від тебе".

Захисник додав, що вважає Гласнера одним із найкращих наставників у своїй кар’єрі.

Матч-відповідь між Крістал Пелас і Шахтарем відбудеться в Лондоні 7 травня о 22:00 за київським часом.