Football.ua представляє прев'ю матчу півфіналу Ліги конференцій УЄФА, який пройде 7 травня та розпочнеться о 22:00.

Результат першого матчу проти лондонського Крістал Пелес у півфіналі Ліги конференцій УЄФА загнав донецький Шахтар не у остаточну безвихідь, але принаймні в глухий кут. Усе ж таки, третій гол тиждень тому пропускати не було жодної нагальної потреби.

КРІСТАЛ ПЕЛЕС — ШАХТАР (ПЕРШИЙ МАТЧ — 3:1)

ЧЕТВЕР, 7 ТРАВНЯ, 22:00 ▪️ СЕЛГЕРСТ ПАРК, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АЛЕХАНДРО ЕРНАНДЕС ЕРНАНДЕС (АРРЕСІФЕ, ІСПАНІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Ця молода команда Арда Турана в поточному сезоні вже продемонструвала достатньо дивовижних моментів, тож певна доля оптимізму перед матчем відповіддю зберігається. Ну то й що, що саме цьому складу "гірників" ще на початковій стадії його будови випала унікальна можливість перекреслити історичну серію клубу з 10 поспіль невдалих поєдинків на англійській землі (дві нічиїх, вісім поразок).

Так, рахунок суто на користь колективу Олівера Гласнера, який, як здалось багатьом, тримав руку на пульсі подій у Кракові й вмикався в гру рівно тоді, коли це мало б принести результат. Футбол рівня англійської Прем’єр-ліги, а хіба хтось очікував чогось іншого? На півфінальній стадії єврокубка, так чи інакше, доводиться грати проти представників найсильніших чемпіонатів, і якось не відіграє різниці те, у якому саме єврокубку це відбувається. А от появу представника УПЛ на цій стадії будь-який інший європейський топ-чемпіонат сприйняв суто як несподіванку.

Але ця історія могла спрацювати лише за першої зустрічі — не спрацювала. Як і було анонсовано тиждень тому, Гласнер дуже ретельно вивчив гру "гірників" та зіграв на сильних якостях власної команди та відповідно слабких у Шахтаря. Суто прагматичний австрійський підхід до справи. Цим тренер суперників нас також не здивував.

І що можна було зробити командам за тиждень підготовки до матчу-відповіді? У Крістал Пелес уже немає завдань у чемпіонаті — вильоту "склярі" не бояться, до єврокубків відібратись зможуть хіба що до Ліги Європи, якщо спочатку проб’ються, а потім і виграють фінал Ліги конференцій цього сезону. Завдання не виглядає для лондонців непосильним, але Шахтар, напевно, має якісь свої аргументи.

Вихідними Пелес зіграли матч чемпіонату на полі Борнмута, до якого поставились так, як і мала б поставитись команда з 13, а тепер уже — 15 рядка турнірної таблиці. Програли 0:3 — без шансів, причому долю матчу було вирішено ще в першому таймі, і на другий Гласнер навіть дозволив собі випустити гравців основи зразка матчу проти Шахтаря. А вони ще й третій гол пропустили в підсумку під завісу гри. Але кого цей результат у штабі Пелес має хвилювати?

У Шахтаря теж був матч на вікенд, та ще й який! Класичне проти київського Динамо! Але й Арда Туран продемонстрував, де в головах його команди стоїть це принципове протистояння наразі — резервний склад. Але! "Гірники", на відміну від лондонців, обличчям у бруд не впали, і не поплили, коли пропустили швидкий м’яч, і в підсумку взагалі здобули перемогу й уже цієї неділі можуть стати офіційно новоспеченими чемпіонами в матчі проти СК Полтава.

А от у якому настрої підходитиме Шахтар до цієї гри — це вже інша справа. Тут треба говорити й про стратегію матчу відповіді, де до стартового свистка шанси на успіх, кажемо відверто, виглядають так собі. Але якщо вдасться, наприклад, забити швидкий м’яч на чужому полі, то…

Та багато насправді є варіантів, як переломити хід подій із відставання в два голи за загальним рахунком. Однак для цього треба навчитись наполегливої та, найголовніше, швидкої гри в завершальній третині, що було чи не найбільшою проблемою Шахтаря в першому матчі. Ця команда Турана вже створила маленьке диво, коли витримала цю божевільну, як для нашого футболу, кількість матчів у сезоні. І якщо в розкладі з’явиться ще один — ну, це ж просто фантастика, погодьтесь? Звісно, зараз світовий футбол оповитий цим прагматизмом, але дайте хоча б на шоу подивитись.

За версією букмекерів, на перемогу Шахтаря можна поставити з коефіцієнтом 5.25, тоді як потенційний успіх Крістал Пелес оцінюється показником 1.62. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.40.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

КРІСТАЛ ПЕЛЕС : Гендерсон — Річардс, Лакруа, Канво — Муньйос, Вортон, Камада, Мітчелл — Сарр, Піно — Матета.

Не зіграють: Дукуре (коліно), Гессан (коліно), Нкетіа (стегно), Соса.

ШАХТАР : Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Педріньйо да Сілва, Очеретько, Марлон Гомес — Аліссон, Еліас, Егіналду.

Не зіграють: Конопля.

