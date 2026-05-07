6 травня 2026 року.

Після дев’ятигольової феєрії в Парижі матч-відповідь у Мюнхені вийшов значно стриманішим, але не менш напруженим. Баварія приймала ПСЖ із бажанням відігратися після поразки 4:5, і швидко отримала ще один удар.

Уже на 3-й хвилині Усман Дембеле відкрив рахунок, скориставшись провалом у захисті господарів. Цей гол різко ускладнив завдання для команди Венсана Компані — тепер потрібно було забивати щонайменше двічі, щоб повернути інтригу.

Баварія відповіла активним тиском і великим обсягом роботи з м’ячем, але оборона парижан діяла максимально організовано. Луїс Енріке фактично “розклав” атакувальну машину суперника — Кейн, Мусіала та Олісе регулярно натикались на щільні редути та не мали простору для завершення.

Другий тайм пройшов за схожим сценарієм: господарі атакували, ПСЖ грамотно оборонявся та вибігав у небезпечні контратаки. Час працював на гостей, і кожна хвилина наближала їх до фіналу.

Лише в компенсований час Гаррі Кейн зрівняв рахунок, замкнувши одну з останніх атак Баварії. Проте цей гол уже нічого не змінив — парижани втримали потрібний результат і за сумою двох матчів (6:5) пробилися до фіналу Ліги чемпіонів.

Таким чином, ПСЖ вдруге поспіль зіграє у вирішальному матчі турніру та матиме шанс захистити свій титул у поєдинку з лондонським Арсеналом.

Баварія — ПСЖ* 1:1 (перший матч — 4:5)

Голи: Кейн, 90+4 — Дембеле, 3



Баварія: Ноєр — Станішич (Девіс, 67), Упамекано (Карл, 85), Та (Кім, 68), Лаймер — Кімміх, Павлович — Олісе, Мусіала (Джексон, 79), Л. Діас — Кейн.

ПСЖ: сафонов — Заїр-Емері, Маркіньйос, Пачо, Мендеш (Маюлю, 85) — Руїс (Бералдо, 76), Вітінья, Невеш — Дуе (Ернандес, 76), Дембеле (Баркола, 65), Кварацхелія.



Попередження: Станішич, Діас — Мендеш, Кварацхелія, Маркіньйос