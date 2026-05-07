Захисник ПСЖ провів 121 гру в Лізі чемпіонів і обійшов легенду Реала.

Капітан ПСЖ Маркіньйос встановив новий рекорд серед бразильських футболістів за кількістю проведених матчів у Лізі чемпіонів. Про це повідомляє УЄФА.

🇧🇷 Marquinhos breaks the record for most Champions League appearances by a Brazilian player 👏#UCL pic.twitter.com/447fjiaN0B — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 6, 2026

Захисник вийшов у стартовому складі на матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів проти Баварії, і ця гра стала для нього 121-ю в турнірі. Таким чином, Маркіньйос перевершив досягнення легендарного Роберто Карлоса, на рахунку якого було 120 матчів у найпрестижнішому єврокубку.

Нагадаємо, перша зустріч між ПСЖ та Баварією завершилася перемогою парижан з рахунком 5:4, а матч-відповіді 1:1. Парижани є чинними володарями трофея Ліги чемпіонів і мають можливість захистити звання чемпіонів у цьому сезоні.